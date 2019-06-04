Beşiktaş'ın istediği Eric Choupo-Moting: PSG'de kalmak istiyorum

"PSG'DE KALMAK İSTİYORUM"

Paris Saint-Germain'de kalmak istediği vurgulayan 30 yaşındaki oyuncu, "İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. Elbette PSG'de kalmak istiyorum. Zaten 1 yıllık daha sözleşmem var. Ancak asla futbolda ne olacağını bilemezsiniz" şeklinde konuştu.

"İYİ İŞLER YAPTIM"

Eric Choupo-Moting sözlerini "Buraya neden geldiğimi biliyorum. Cavani, Neymar ve Mbappe'yi beklemeye gelmedim. Transferimden önce Tuchel ile görüşmüştüm. Fazla dakika almasam da çok sayıda maç oynadım ve iyi işler yaptığımı düşünüyorum" ifadeleriyle tamamladı.

Paris Saint-Germain'in 5 milyon euro istediği Moting için Beşiktaş'ın 3 milyon euroluk bir kaynak ayırdığı iddia edilmişti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıkan yıldız futbolcu, 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)