Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7681
  • 6,5694
  • 261.86
  • 95.789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ın ilk transferi Tyler Boyd oalcak

Beşiktaş'ın ilk transferi Tyler Boyd oalcak

Beşiktaş'ın ilk transferi Tyler Boyd oalcak

Abdullah Avcı’yı takımın başına getiren ve henüz hiçbir futbolcuya imza attıramayan Beşiktaş’ın ilk transferi Tyler Boyd oalcak.

TRANSFERDE henüz kimseye imza attıramayan Beşiktaş’ın ilk bombası Tyler Boyd olacak... Siyah-Beyazlı yönetim geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren ABD’li sol kanat oyuncu ve kulübü Guimaraes ile el sıkıştı. 24 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde senelik 1.5 milyon euro ve 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldı.

ÖDEME TAKVİMİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Guimaraes ile yapılan bonservis pazarlığında ise 2 milyon euroya söz kesildi. Şu anda sadece Portekizli yöneticiler ve Beşiktaşlı idareciler arasında ödeme takvimi konusunda görüşmelerin sürdüğü ve ekstra bonus şartlarının netleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Son anda bir pürüz çıkmaması halinde Boyd’un önümüzdeki hafta başında imza için İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.

LAZOVİC İLE ÜCRET PAZARLIĞI

Siyah-Beyazlı yönetim bir taraftan da İtalyan ekibi Genoa ile sözleşmesi sona eren Darko Lazovic ile görüşmelerini sürdürüyor. Lazovic’in 3 yıllık anlaşmaya evet dediği ancak teklif edilen 1.5 milyon euroyu az bulup 2.2 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı, talipleri çıkan genç kaleci Utku Yuvakuran’ın takımda kalmasına karar verip, teklifleri geri çevirttirdi.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Arda Turan ile Aslıhan Doğan oğulları Hamza Arda için tatil alışverişi yaptı!
Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift evliliklerinin yıl dönümünü böyle kutladı
Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozları sosyal medyayı salladı!
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
<p>Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışı başvuru süresinin 15 Haziran´da dolduğunu, öd

TOKİ Başkanı Bulut: 'Son 16 Yılda İstanbul Genelinde İnşa Edilen Konut Sayısı 161 Bin 764´tür'

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi