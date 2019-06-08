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08 Haziran 2019 Cumartesi 14:15 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 14:25

Beşiktaş'ın ilk transferi Portekiz'den! Forvet gibi stoper

Beşiktaş'ın ilk transferi Portekiz'den! Forvet gibi stoper

Vida'nın yanına iyi bir defans arayan Beşiktaş, Braga'da oynayan Pablo ile anlaşmak üzere.

Levent GÜLTEKİN / AksamSpor

Isımat Mirin - Enzo Roco’dan beklenen verimi alamayan ve şu anda stoper hattında sadece Vida ile yola devam etme kararı alan Abdullah Avcı’nın istediği defans oyuncusu belli oldu.

PABLO KISA SÜREDE BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI

Hırvat futbolcu Vida’nın yanına iyi bir partner arayan Avcı’nın Braga’da oynayan Brezilyalı futbolcu Pablo’yu listesine aldığı öğrenilirken, Başkan Fikret Orman’ın bu transfer için şimdiden çalışmalara başladığı ifade edildi. Brezilya’da 5 yıl Paysandu forması giydikten sonra önce Maritimo, ardından 1,5 milyon Euro karşılığında Braga’nın yolunu tutan Pablo, Portekiz Ligi’nde oynadığı futbolla büyük beğeni toplarken, 26 yaşındaki tecrübeli ismin skora olan katkısı ise dikkatlerden kaçmadı.

DAHA ÖNCE GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ

1,85 boyundaki Pablo Santos için Braga’nın 4 milyon Euro talep ettiği öğrenilirken, Beşiktaş’ın bu rakamı 2 milyon euro’lara çekmek istediği bildirildi. Braga ile 2023’e kadar sözleşmesi bulunan 4 gollü Pablo daha önce Galatasaray’ın da gündemine gelmiş, fakat Fatih Terim Chaves’de oynayan Marcao’yu tercih etmişti.

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