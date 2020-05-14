Beşiktaş'ın gündemine gelen Jürgen Damm, Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden Tigres'in sağ kanat oyuncusu Jürgen Damm, ülkesinde geleceği ile ilgili konuştu.
Arjantinli gazeteci Manuel Fanizza'ya konuşan 27 yaşındaki yıldız, Beşiktaş sorusuna "Hep Meksika Ligi'nde oynadım. Hiç ülke dışına çıkmadım. MLS'e gidebilirim ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Şansımı denemek istiyorum. Gelecekte her şey olabilir, her ihtimale açığım. Menajerimden haber bekliyorum" şeklinde cevap verdi.
"RIVER PLATE'E GİTMEM"
Meksika Milli Takımı'nda da oynayan Damm, adının geçtiği River Plate'e kesinlikle gitmeyeceğini de belirtirken, "Her şey olabilir ama River'a gitmem. River Plate ile Monterrey'e transfer olmam, bu iki takımda hayatta oynamam" dedi.
Tigre ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Damm, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.
(Sabah)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fas ligi ekiplerinden Wydad'da forma giyen 21 yaşındaki Achraf Dari'yi kadrosuna katmak istiyor. Genç stoper, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf etti.
Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Javier Pastore, Roma ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesi Arjantin'e döneceğini açıkladı. Başarılı futbolcu ayrıca Çin'den 4 yıllık sözleşme teklifi aldığını ve reddettiğini de sözlerine ekledi.
Tigres ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jürgen Damm, transferine dair açıklamalarda bulundu. ‘River Plate ve Monterrey'e kesinlikle gitmem' diyen 27 yaşındaki sağ kanat, “MLS'e gidebilirim ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Her ihtimale açığım, menajerimden haber bekliyorum” dedi.
Koronavirüse yakalandığı tespit edilen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilk açıklama. Çebi, “Bilim Kurulu'nun onayı olmadan bu ortamda futbol oynanamaz” dedi.