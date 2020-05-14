Beşiktaş'ın gündemine gelen Jürgen Damm, Avrupa'da oynamak istediğini açıkladı

Tigres ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jürgen Damm, transferine dair açıklamalarda bulundu. ‘River Plate ve Monterrey'e kesinlikle gitmem' diyen 27 yaşındaki sağ kanat, “MLS'e gidebilirim ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Her ihtimale açığım, menajerimden haber bekliyorum” dedi.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden Tigres'in sağ kanat oyuncusu Jürgen Damm, ülkesinde geleceği ile ilgili konuştu.



Arjantinli gazeteci Manuel Fanizza'ya konuşan 27 yaşındaki yıldız, Beşiktaş sorusuna "Hep Meksika Ligi'nde oynadım. Hiç ülke dışına çıkmadım. MLS'e gidebilirim ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Şansımı denemek istiyorum. Gelecekte her şey olabilir, her ihtimale açığım. Menajerimden haber bekliyorum" şeklinde cevap verdi.

"RIVER PLATE'E GİTMEM"

Meksika Milli Takımı'nda da oynayan Damm, adının geçtiği River Plate'e kesinlikle gitmeyeceğini de belirtirken, "Her şey olabilir ama River'a gitmem. River Plate ile Monterrey'e transfer olmam, bu iki takımda hayatta oynamam" dedi.

Tigre ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Damm, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 1 asist yaptı.

(Sabah)