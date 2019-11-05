Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7465
  • 6,397
  • 277.625
  • 100382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ın fikstür avantajı! 6 maç İstanbul'da

Beşiktaş'ın fikstür avantajı! 6 maç İstanbul'da

Beşiktaş'ın fikstür avantajı! 6 maç İstanbul'da

Bu hafta sonunda Denizlispor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ilk yarının kalan 7 haftasında yalnızca 1 kez İstanbul dışına çıkacak... Süper Lig'in 12. haftasında Konya deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ilk yarıda kalan 7 maçın 6'sını İstanbul'da oynayacak.

Bu hafta sonunda Denizlispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, ilk yarının kalan 7 haftasında yalnızca 1 kez İstanbul dışına çıkacak... 11. haftada Denizlispor'la karşılaştıktan sonra 12. haftada Konyaspor deplasmanına gidecek olan siyah- beyazlılar, bu mücadelenin ardından İstanbul'dan ayrılmayacak.

Kalan 7 maçın 4'ünü iç sahada, 3'ünü ise deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş, Konyaspor maçının ardından iç sahada Kayserispor'la karşılaşıp, ardından Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bu mücadelenin ardından ligin flaş ekiplerinden Malatyaspor'u ağırlayacak olan Kartal, bir sonraki hafta ise derbide F.Bahçe'nin misafiri olacak.

Beşiktaş, ilk yarının son maçında ise sahasında G.Birliği ile karşı karşıya gelecek.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Birce Akalay ile Can Tunalı çiftinden kötü haber geldi
Alişan: Buse'nin sesi birçok sanatçıdan daha iyi
Meltem Miraloğlu Türkiye'ye dönüş şartını açıkladı!
Kenan kütüphanede
'Yıldız beni yükseltiyor'
<p>İstanbul’da çok sayıda kişi birtakım şikayetlerle hastanelere başvurmuş, vatandaşların yedikleri

Ispanak Zehirlenmeleri Sonrası Pazarlarda Sıkı Denetim

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sadece 15 dakika yetti... Turizmin cenneti göle döndü

Katar polisi 'Bora-12' ile hedefi 12'den vuruyor!