Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Numan Ceyhan ve eşinde koronavirüs tespit edildi

Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Numan Ceyhan ve eşi koronavirüse yakalandı. İş adamı Ceyhan'ın virüsü yurt dışından kaptığı açıklandı. Üzücü haberi Numan Ceyhan'ın bir arkadaşı sosyal medya hesabından açıkladı.
İşte o açıklama:
"Az önce işadamı Numan Ceyhan aradı, yurt dışı temaslı biri aracılığıyla eşi ve kendisinin korona pozitif çıktığını paylaştı, "Yakın çevremize duyurduk ama lütfen başkalarına bulaştırmadan son 15 günde temas ettiğimiz herkes test yaptırsın, kendilerini karantinaya alsınlar" dedi."
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