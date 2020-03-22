Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Numan Ceyhan ve eşinde koronavirüs tespit edildi

Mehmet Sepil'den 'hızlandırılmış lig' önerisi

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirterek, “Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. Hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var” dedi.