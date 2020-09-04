Beşiktaş'ın Enzo Roco ile görüşmeleri tıkandı

Beşiktaş, Atletico Madrid'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Francisco Montero'ya henüz lisans çıkaramadı. İspanyol oyuncuyu kadroya kaydetmek için en az bir yabancı futbolcusuyla yollarını ayırması gereken Siyah-Beyazlılar, bir başka savunmacısı Enzo Roco ile masaya oturdu.
ALACAKLARININ BÜYÜK BİR KISMININ İSTEYİNCE GÖRÜŞMELER TIKANDI
Şilili oyuncu sözleşme feshi için alacaklarının büyük bir kısmını isteyince görüşmeler durma noktasına geldi. Yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmak için orta yol arıyor.
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'ye 2 gün önce Çin ekibi Dalian'da forma giyen golcü Salomon Rondon önerildi. 30 yaşındaki forvet için 2 yıl kiralama formülü üzerinde duruluyor.