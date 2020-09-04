Beşiktaş'ın Enzo Roco ile görüşmeleri tıkandı

Yeni transferi Francisco Montero'ya lisans çıkarmak için kadrosundan bir yabancı ile yollarını ayırması gereken Beşiktaş, Enzo Roco ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

Beşiktaş, Atletico Madrid'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Francisco Montero'ya henüz lisans çıkaramadı. İspanyol oyuncuyu kadroya kaydetmek için en az bir yabancı futbolcusuyla yollarını ayırması gereken Siyah-Beyazlılar, bir başka savunmacısı Enzo Roco ile masaya oturdu.



ALACAKLARININ BÜYÜK BİR KISMININ İSTEYİNCE GÖRÜŞMELER TIKANDI

Şilili oyuncu sözleşme feshi için alacaklarının büyük bir kısmını isteyince görüşmeler durma noktasına geldi. Yönetim, 28 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmak için orta yol arıyor.