  • $5,8375
  • 6,6041
  • 250.836
  • 91.418
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 11:57 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:57

Beşiktaş'ın da istediği Kerim Alıcı'nın Fransa'dan talipleri var

Beşiktaş'ın da istediği Kerim Alıcı'nın Fransa'dan talipleri var

Spor Toto 1'inci Lig kulübü Altınordu'da yeni sezon öncesi Süper Lig ya da Avrupa'ya gönderilmesi planlanan genç oyuncular arasında yer alan sağ bek Kerim Alıcı ile Fransa Ligue 1 ekiplerinin ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan genç savunmacıyı Fransız kulüplerinin de transfer etmek istediği ileri sürüldü.

Altınordu yönetimi Kerim için kendilerine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken, 21 yaşındaki defans oyuncusunun bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu öğrenildi. Altınordu'da Kerim'in yanı sıra kaleci Erce de Avrupa kulüpleri tarafından takip ediliyor.

Sakarya´da Düzenlenen Tarihi Eser Operasyonunda 2 El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

<p>ABD´nin S-400 anlaşması üzerinden Türkiye´ye F-35 şantajı devam ederken, F-35 muadili savaş uçakl

´Türkiye, F35 Yerine J-31´i Ve Su-57´yi Alabilir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antalya'da beş yıldızlı otellerin yanıbaşında çardakta tatil

ESA'dan asteroit uyarısı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.