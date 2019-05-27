Beşiktaş'ın Çin planının detayları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynamayacak olan Beşiktaş'ın Çin planı netleşmeye başladı.

Siyah-beyazlılar, temmuz ayı sonunda ikinci kamp dönemini Çin'de geçirecek. Şangay, Guangzhou veya Pekin şehirlerinden birisinde kalınacak.

Siyah-beyazlılar, 5 gün sürecek kampta Avrupa takımlarının olduğu mini bir turnuvaya katılacak.

EN HIRÇINI CANER ERKİN

Beşiktaş'ta bu sezon en çok sararan isim Caner Erkin'di. Kartal'ın sol beki, oynadığı 28 lig maçında 11 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. 30 yaşındaki oyuncuyu; 8 sarı, 1 kırmızıyla Medel, 7'şer sarı kartla da Quaresma, Lens ve Vida takip etti.

(Fotomaç)