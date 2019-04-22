Beşiktaş'ı bekleyen Şampiyonlar Ligi tehlikesi

Beşiktaş'ın ligde 6 maçı kaldı ve gözler ise lig ikinciliğine çevrilmiş durumda... Kartal, ligi 2. sırada bitirdiği takdirde hem 3. ön eleme turunda, hem de Play-Off turunda seri başı olacak.

Beşiktaş özellikle 2016-17 ve 2017-18 sezonunda kazandığı puanlarla önemli bir başarı yakaladı. Ancak bu sezonki 5 mağlubiyetin hüsranı işleri zora soktu.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Beşiktaş son 5 sezonda topladığı puanlarla Monaco, Lyon, Sporting Lizbon gibi takımları geride bıraktı. UEFA sıralamasında Fenerbahçe 45., Galatasaray 67., Başakşehir ise 118 durumda. Ligde kalan 6 maçı kazandığı takdirde kesin olarak Şampiyonlar Ligi ön eleme vizesi alacak olan Siyah-Beyazlılar, son 5 sezonda topladığı puanlarla UEFA sıralamasında 25. durumda. Beşiktaş dışında diğer Türk takımlarının ön elemede seri başı olma şansı bulunmuyor.

Bu nedenle Kartal, kalan 6 maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalırsa güçlü rakiplerle eşleşmeyecek.

Ancak siyah beyazlıların, Galatasaray'ın şampiyonluk hesapları yaptığı ligde maç kaybına tahammülü yok. Bu bakımdan Beşiktaş için işler istendiği gibi gitmeyebilir.

Mali sorunlarla boğuşan Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalması, ekonomik anlamda dev bir kayba sebep oldu. 9 ay önce açıklanan mali tablolarda 678 milyon TL geliri olduğu kaydedilen siyah-beyazlıların, Şubat 2019'daki mali tablolara göre ise bu sezon %22.38'lik düşüşle 526.5 milyon TL gelir sağladığı dikkat çekti.

Kartal'ın bu dönemdeki zararı 206 milyon TL oldu. Aynı süreçte bankaya olan borçlarda da önemli artış görüldü. 31 Mayıs 2018'de 799 milyon TL banka ve faktoring borcu olan Beşiktaş'ın Şubat 2019'a gelindiğinde borcu %38.5 artarak 1 milyar 108 milyon TL'ye ulaştı.

(Fotomaç)