Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'ın Başakşehir maçında stoperi yok

Beşiktaş'ın Başakşehir maçında stoperi yok

Beşiktaş'ın Başakşehir maçında stoperi yok

BAŞAKŞEHİR hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta savunmanın durumu içler acısı.

AKŞAM

BAŞAKŞEHİR hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta savunmanın durumu içler acısı. Bu bölgeye çok sayıda transfer yapılmasına rağmen cezalar ve sakatlıklar Abdullah Avcı’yı sıkıntıya sokuyor. Başakşehir maçı öncesi Vida cezalı, Roco sakat. Victor Ruiz’in de sakatlığı sebebiyle 2 hafta oynayamayacağı öğrenildi. Elneny ise cezalı oyuncular kervanına katılanlardan. Avcı’nın bu bölgede Necip, Dorukhan ve Atiba üçlüsünden yararlanması, bu oyunculardan ikisine savunma ağırlıklı görev vermesi bekleniyor. Burak ve Oğuzhan’ın ise durumu iyi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hayali Belgin Doruk
'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'
Aleyna Tilki'den Mevlana hamlesi
Ünlülerden Neslican paylaşımı
Yağmura çamura inat konser
<p>Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi´nin bir bölümünü oluşturan Kaleköy´de oturan öğrenciler, ul

Tekneyle Okula Giden Öğrencilerin Huzur Veren Yolculuğu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trende panik! AFAD ekipleri alarma geçti

İlk kez göreceğiniz tarihi fotoğraflar