Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında Bosna Hersek ekibi Borac Banja Luka, Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk etti.
City Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Rio Ave'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ave'ye galibiyeti getiren golleri 90. dakikada Tarantini ve 90+6. dakikada Jambor kaydetti.
Bu sonuçla bir üst tura çıkan Rio Ave, temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi oldu.
Tek ayak üzerinden elemeli oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, rakibini 24 Eylül'de İstanbul'da konuk edecek.
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