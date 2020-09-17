Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Çin'e gitti...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun değişmez isimlerinden olan Jailson, takımdan ayrılıyor. Brezilyalı yıldız için Çin kulübü Dalian Pro 5 milyon Dolar karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı.