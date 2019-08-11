Beşiktaş'ın Arturo Vidal transferi hayal değil

Beşiktaş’ın Arturo Vidal ilgisi Şili basınında “özel haber” olarak verildi. Siyah-Beyazlı yöneticiler ise Barcelona’nın 32 yaşındaki yıldızının transferi için “Hayal değil” yorumunda bulundu.

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Artuo Vidal ismi her geçen gün daha da ciddiyet kazanıyor. Şili basını, “Vidal’e sürpriz talip” başlığıyla verdiği haberde, “Barcelona’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu İnter ile görüşüyor. İtalyan devinin Asyalı patronları Vidal’e cazip teklif sunamadı. Bu arada Medel ve Roco’nun takımı Beşiktaş sürpriz bir teklifle ortaya çıktı” ifadeleri kullanıldı. Menajerlere dayandırılan haberde Beşiktaş'ın yıllık 4 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü.

ÜLKESİNDE ADETA KRAL

Siyah-Beyazlı yönetimin Barcelona kulübüne kiralama teklif ettiği ve eğer oyuncu bonservisiyle satılamazsa transferin aşama kaydedeceği aktarıldı. Beşiktaşlı idareciler 32 yaşındaki futbolcunun Vodafone Park’ta top koşturmasının hayal olmadığını ve şartların uyması halinde gerekli adımların atılabileceğini söyledi. Kariyerinde Bayern Münih, Juventus ve Bayer Leverkusen gibi kulüpler bulunan “King Arturo” lakaplı futbolcu, Şili Milli Takımı formasını 113 kez giydi.

(Güneş)