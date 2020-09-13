Beşiktaş'ın anlaştığı Josef de Souza, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Josef de Souza, özel uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi.
Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
İstanbul'a 'Bırakmam Seni' tişörtü ve Beşiktaş maskesiyle inen Josef de Souza, kartal pozu vererek havalimanından ayrıldı.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand, bu gece 23:30'da İstanbul'a geliyor.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Emre Kılınç, bir pozisyonda sakatlanmış ve arka baldırını tutarak oyundan alınmıştı. Başarılı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın el sıkıştığı Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geldi.
Medipol Başakşehir sol beke Hasan Ali Kaldırım'dan sonra bir takviye daha yaptı. Son şampiyon, Belçikalı futbolcu Bolingoli Mbombo'yu Celtic'ten satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tam gaz sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise Mario Mandzukic. Emre Belözoğlu, yıldız golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un mutlaka transfer edilmesini istediği bir diğer isimse Papiss Cisse.