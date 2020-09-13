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aksam.com.tr
  • 13 Eylül 2020 Pazar 14:56
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Beşiktaş'ın anlaştığı Josef de Souza, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın anlaştığı Josef de Souza, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'ın el sıkıştığı Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Josef de Souza, özel uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi.

Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a 'Bırakmam Seni' tişörtü ve Beşiktaş maskesiyle inen Josef de Souza, kartal pozu vererek havalimanından ayrıldı.

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