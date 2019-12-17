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  3. Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Anagold 24Erzincanspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın yarın deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçının kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yarın oynanacak karşılaşma için şu oyuncuları kadroya dahil etti:

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem SeçginAbdoulay Diaby.  (AA)


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