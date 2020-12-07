Beşiktaş'ın 3 maçlık galibiyet serisi kasayı da etkiledi

Beşiktaş son 3 maçını kazanıp galibiyet primi olarak da toplam 6 milyon 750 bin TL'yi kasasına koydu. Böylece arka arkaya gelen zaferlerle kasaya sıcak para girişi sağlanırken yoğun ödemeler içindeki yönetimi bir nebze de olsa rahatlattı.
Borç yükünü mümkün olabildiğince azaltmak isteyen başkan Ahmet Nur Çebi, bir yandan ek gelir yöntemleri konusunda uğraşlar veriyor diğer yandan da takımı motive ederek devam edecek galibiyetlerde gelecek parayı düşünüyor. Başkan Çebi, bu nedenle özellikle büyük maçlar olmak üzere her fırsatta takıma moral ziyaretleri düzenliyor.
Devre arasına kadar alınacak maksimum galibiyetlerle sıcak para girişinin devam etmesini isteyen başkan, diğer yandan gönderilecek oyuncularla ödeme yükünden kurtulmanın hesaplarını yapıyor.
Önceliği Vida ve Ljajic'e veren siyahbeyazlılar, bu ismi elden çıkarıp yaklaşık 6 milyon euro'ya (54 milyon TL) yakın bir rakamdan kurtulmak amacında. Beşiktaş'ın sadece Vida ve Ljajic'in maaşlarını çıkarmak için bile bir sezonda en az 20 maçı kazanması gerekiyor.
Galatasaray'ın Hatayspor'u konuk ettiği maçın son dakikalarından oyuna giren ve golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Fenerbahçe scoutlarının ‘mutlaka alınmalı' dediği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu, talep edilenler karşısında ‘Ben 3. Lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi ve futbolcuyu Galatasaray kaptı.
Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun bu akşamki Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.
Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.