Beşiktaş'ı yeni sağ beki Kerim Alıcı

¦ TEKNİK direktör Abdullah Avcı'nın uzun süredir takip ettiği Kerim'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Geçen sezon ikiz kardeşi Barış Alıcı'nın Altınordu'dan F.Bahçe'ye transfer olmasının ardından Kerim'in de yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor. Lig kariyerinde 58 maça çıkıp 3 gol atan Kerim, alt yaş gruplarında 2 kez milli formayı terletti. Altınordu yönetiminin resmi bir teklif gelmesi halinde 22 yaşındaki genç futbolcu için en az 1 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi.

HAMSİK BOMBASI

¦ ŞUBAT ayında Napoli'den ayrılarak Çin ekibi Dalian Yifang'a transfer olan Marek Hamsik'ın Beşiktaş'a kiralanması gündeme geldi. Slovak orta saha oyuncusunun menajerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildiği, yönetimin ise maliyet raporu istediği öğrenildi. Kartal’ın stoper transferindeki hedefi ise Borussia Dortmund'da gözden çıkarılan Ömer Toprak... Alman basınında da yer alan haberlerde Dortmund'un Ömer'in transferini isteyen kulüplere kolaylık sağlayacağı vurgulandı.

(GUNES)