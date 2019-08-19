'Beşiktaş'ı kıskandım'

AKŞAM
SÜPER Kupa finalinin ülkemizde oynanması, Türk futbolunun ve Türkiye’nin dünyaya tanıtımında önemli rol oynamaya devam ediyor. Liverpool-Chelsea arasındaki karşılaşmayı Vodafone Park’ta izleyen eski futbolcu ve teknik direktör Belçikalı Gert Verheyen ülkesinde şu açıklamaları yaptı: Beşiktaş stadı 3 yaşında. Türkiye, Ukrayna ve Hollanda kulüpleri bizi Avrupa sıralamasında takip ediyor. Muhteşem stadyumları var. Vodafone Park’ı kıskandım. Böyle bir stat yok. Boğaziçi’ne 100 metre mesafede. Bundan daha çılgınca bir şey olur mu. Ülkemiz bu konuda ciddi şekilde geride. Gelecek için endişeleniyoruz. Bu stadyumlarda daha fazla para kazanıyorlar. Bu katsayı puanında da geride kalmamıza neden olacak. Umutsuzca geride kalıyoruz.
Güneş: Yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Mesela önce 10, sonraki sene 9, sonra da 8’e indireceksiniz. Sayı fazla.
Süper Kupa finalini izleyen Belçikalı futbol adamı Verheyen, “Türkiye’nin muhteşem statları var. Vodafone Park’ı kıskandım. Boğaz’a 100 metre mesafede. Çılgınca…” dedi.
Antrenörlük felsefesinin merkezine “Pas oyununu” yerleştiren Avcı’nın Beşiktaş’ı; Sivas’ta 603 pas yaptı ve %85.6 isabet sağladı. Ancak 356 pas yapıp, %73 isabet kaydeden Sivasspor ise golleri sıraladı.
80 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lukaku, 104 kilo olduğu ve aşırı kiloları bulunduğu gerekçesiyle sert eleştiriler aldı. Yıldız oyuncu ise sosyal medya hesabından kaslarını paylaşıp, şov yaptı.
BREZİLYA basınında yer alan habere göre; Internacional forması giyen orta saha oyuncusu Rodrigo Dourado için Galatasaray girişimde bulundu.
Fatih Terim, Hasan Şaş’ın bu istifasına onay vermedi ve Şaş görevine geri döndü.
Fransız basını, Monaco’nun Metz ile oynadığı maç öncesi ısınırken kas sakatlığı yaşayan ve kadrodan çıkarılan Kolombiyalı golcünün, G.Saray’a bu hafta imza atacağını belirtti. Falcao’nun, yarın İstanbul’da olması bekleniyor.