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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA'dan men bile gelebilir

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! UEFA'dan men bile gelebilir

UEFA, Beşiktaş'ın Finansal Fair Play konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve siyah-beyazlılar için takip periyodunun sona erdiğini açıklamıştı. Ancak Siyah Beyazlı ekip başka bir tehlike ile karşı karşıya.

Ekonomik açıdan zor günler geçiren ve mali olarak belli kesintilerin yaşanması beklenen Beşiktaş'ta bir tehlike de UEFA cephesinde yaşanıyor. UEFA, Beşiktaş Kulübü'nün Mayıs 2015'te imzaladığı Finansal Fair Play anlaşmasını başarıyla tamamladığını açıklamıştı.

Ancak işler Siyah Beyazlılar'ın beklediği gibi olmadı. Her sen UEFA'ya verilen raporda Beşiktaş'ın geçen sene 35 milyon Euro esksik raporlandırıldığı öğrenildi. Şu an ki güncel borç ise 29 milyon Euro olarak gözüküyor.

35 milyon Euro'luk eksik raporlandırılma yüzünden Beşiktaş'ın ihtar cezası yediği ortaya çıktı. UEFA, Siyah Beyazlı kulübe 31 Temmuz'a kadar süre verdi. Bu süreç içerisinde ödeme yapılmazsa Beşiktaş, disiplin kuruluna sevk edilecek ve bu kurumdan da çıkacak olan cezanın Avrupa'dan men olması bekleniyor.

Beşiktaş Yönetimi'nin bu süreç içerisinde nasıl bir yol izleyeceği de büyük merak konusu.

(Fanatik)

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