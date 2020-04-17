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aksam.com.tr
  • 17 Nisan 2020 Cuma 09:08
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  • 17 Nisan 2020 Cuma 09:08

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Oyuncular elden kaçabilir...

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike! Oyuncular elden kaçabilir...

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Ekonomik sıkıntılar içerisinde olan Beşiktaş, koronavirüsünde etkileriyle oyuncularına tam 5 aydır ödeme yapamıyor. Futbolcularının serbest kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan ve bu nedenle kaynak arayışına geçen Siyah-Beyazlı yönetim az da olsa oyuncularına ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Siyah-Beyazlılar bir yandan bütçe kısıtlamasına gitmeye hazırlanırken, bir yandan da birikmiş alacakları çözmeye çalışıyor. Futbolculara son olarak kasım ayında yarım maaş ödemesi yapan Kara Kartal, salgının da ekonomiyi etkilemesi nedeniyle tam 5 aydır oyuncularına düzenli ödeme yapamıyor. FIFA ve UEFA uygulamaları gereği özellikle yabancı oyuncuların 3 ay üst üste maaş alamaması durumunda şikayetleri halinde serbest kalma haklarının bulunması yönetimi sıkıntıya sokuyor. Bu nedenle kaynak arayışına giren Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, en kısa sürede normal alacağının çok altında da olsa oyunculara bir kısım ödeme yapmaya çalışıyor.

Oyuncular indirime yanaşmadı

Bütçe kısıtlaması konusunda da çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş’ta, oyunculardan indirim isteme konusu gündeme gelmişti. Siyah- Beyazlı futbolcular ise yönetime farklı bir öneride bulundu. Önümüzdeki 3 ay maaş almamayı teklif eden oyuncular, salgının sona ermesi halinde 3 ay sonunda ödemelerini eksiksiz almayı önerdi. Yönetim ise “Her şey normale döndüğünde bu konuyu yüz yüze görüşelim” yanıtını verdi.

(Fanatik)

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Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike

Beşiktaş'ı bekleyen büyük tehlike

Ekonomik sıkıntılar içerisinde olan Beşiktaş, koronavirüsünde etkileriyle oyuncularına tam 5 aydır ödeme yapamıyor. Futbolcularının serbest kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan ve bu nedenle kaynak arayışına geçen Siyah-Beyazlı yönetim az da olsa oyuncularına ödeme yapmaya hazırlanıyor.
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