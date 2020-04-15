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  • Beşiktaş'a önerilen Andre Carrillo: Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz imzayı atarım
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:18
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 10:18

Beşiktaş'a önerilen Andre Carrillo: Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz imzayı atarım

Beşiktaş'a önerilen Andre Carrillo: Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz imzayı atarım

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Al Hilal'in Benfica'dan 9,5 milyon Euro'ya transfer ettiği sağ kanat Andre Carrillo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Perulu yıldız, yıllık 2,5 milyon Euro maaş karşılığında imza atmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş yönetimi mali sıkıntılardan dolayı transfer konusunda yavaş hareket etse de menajerler boş durmuyor. Siyah-beyazlılara Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. Suudi Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı, Al Hilal tüm futbolculara uyguladı. 2019 sezonu sonunda Benfica'dan transfer edilen Andre Carrillo'ya da maaşında yüzde 50 indirim yapılacağı bilgisi verildi.

2.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Hali hazırda 7 milyon euro kazanan Perulu oyuncu, 3.5 milyon euro'ya Suudi Arabistan'da oynamayacağını sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Carillo'nun menajeri ise aralarında Beşiktaş'ın da olduğu takımlara, oyuncusunun yılda 2.5 milyon euro'luk sözleşmeye imza atmaya hazır olduğu mesajını gönderdi.

Siyah-beyazlı yönetim bu rakamın kendileri için yüksek olduğu yanıtını verse de konuyu teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti. Tecrübeli teknik adam da scout ekibinden 28 yaşındaki Perulu oyuncu için araştırma yapılmasını istedi. Eğer Carrillo için Sergen Yalçın'ın istediği yönde bir rapor gelirse, yönetimin oyuncunun menajeriyle rakam için pazarlığa oturması bekleniyor.

303 MAÇTA 96 GOLE KATKI YAPTI

Carrıllo, kariyeri boyuncu 303 resmi maça çıktı. Bu periyotta 36 gol atıp, 60 da asist yaparak toplamda 96 gole direkt olarak katkıda bulunmayı başardı.

BENFICA FORMASIYLA 16 GOLÜ VAR

28 yaşındaki kanat oyuncusu Andre Carillo, kulüp kariyerindeki en çok golü (16) Benfica forması giyerken kaydetti. Carrillo, Al Hilal'de 12, SL Benfica ve Alianza Lima'da 3'er, Watford'da da 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

TOPLAM 5 KEZ SAKATLIK YAŞADI

Tecrübeli oyuncunun sakatlık geçmişi de fazla kabarık değil. Andre Carrillo, 2017-18 sezonunda diz sakatlığı nedeniyle sadece 2 maçta formasından uzak kaldı. 28 yaşındaki yıldız bugüne kadar toplam 5 kez sakatlık yaşarken, bu periyotta sadece 8 maçta forma giyemedi.

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