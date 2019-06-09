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09 Haziran 2019 Pazar 09:51 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 09:51

Beşiktaş'a müjde! Talibi çıktı

Beşiktaş'a müjde! Talibi çıktı

Beşiktaş'ta yolların ayrılması için uğraş verilen Jeremain Lens'e ülkesinin takımlarından Vitesse ve Alkmaar'ın talip olduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana beklenen patlamayı yapamayan ve Fenerbahçe'deki performansından çok uzak kalan Jeremain Lens'e talip çıktı.

Beşiktaş'ta istenileni veremeyen yıldız futbolcuya ülkesi Hollanda'dan Vitesse ve Alkmaar'ın talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin takımda düşünmediği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı Lens için 2 kulübün de verdiği bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu belirlendi. Yönetim rakamı az buldu.

(Takvim)

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