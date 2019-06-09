Beşiktaş'a müjde! Talibi çıktı

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana beklenen patlamayı yapamayan ve Fenerbahçe'deki performansından çok uzak kalan Jeremain Lens'e talip çıktı.

Beşiktaş'ta istenileni veremeyen yıldız futbolcuya ülkesi Hollanda'dan Vitesse ve Alkmaar'ın talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin takımda düşünmediği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı Lens için 2 kulübün de verdiği bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu belirlendi. Yönetim rakamı az buldu.

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