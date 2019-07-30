Beşiktaş'a Mangala müjdesi: Bedavaya alın

Beşiktaş'ın transferde ilgilendiği futbolculardan biri olan Eliaquim Mangala hakkınd sıcak bir gelişme yaşanıyor. Manchester City'nin gelecek sezon kadroda düşünmediği 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bedelsiz olarak Beşiktaş'a transferine izin verileceği öne sürüldü.
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Beşiktaş, Mangala'yı transfer etmek istiyor. Manchester City'de teknik direktör Guardiola'nın sistemine uymadığı için gönderilmesi planlanan futbolcunun olası transferine onay çıktı. İngiliz kulübü, Beşiktaş'ın Mangala ile anlaşması halinde 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fransız stoperi bedelsiz olarak göndermeyi kabul etti.
Siyah beyazlılar, Mangala ile maaş konusunda anlaşabilirse transferin gerçekleşeceği yazıldı.
(Futbol Arena)
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