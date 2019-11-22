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  3. Beşiktaş'a Konya'da coşkulu karşılama

Beşiktaş'a Konya'da coşkulu karşılama

Beşiktaş'a Konya'da coşkulu karşılama

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'la yapacağı maç için Konya'ya geldi.

Siyah-beyazlı kafileyi, Konya Havalimanı'nda yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verdiği teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Kafile, takım otobüsüyle havalimanından kentte konaklayacağı otele hareket etti.

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş mücadelesi, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak. 


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