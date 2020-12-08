Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber geldi

Geçtiğimiz hafta sakatlanan ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza dün yapılan takım antrenmana da katılmadı. Josef’in tedavisine devam edildi. Öte yandan Adem ve Gökhan çalışmalara salonda devam etti.
Diego Armando Maradona'nın ani vefatı herkesi yasa boğarken çıkan yeni detaylar herkesi duygulandırdı. Arjantin basınında yer alan haberlerde, Maradona'nın vefat etmeden önce Buenos Aires'te 50 ihtiyaç sahibi aileye baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçının ardından soyunma odasına indi.
Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Edgar Le'ye Fransa'dan talip çıktı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, dün yapılan antrenmana da katılmadı. Tecrübeli futbolcunun ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.
Fransız yıldız Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Manchester United kariyerinin bittiğini söyledi. 27 yaşındaki futbolcunun, Kırmızı Şeytanlar'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun adı eski kulübü Juventus ile anılıyor.
Genç teknik adam Fenerbahçe ile dış sahada yakaladığı başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Erol Bulut, Sarı-Lacivertli takımda görev yapan Otto Baric ve Daum'dan sonra bir ilke imza attı. İlk 6 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen Bulut, tam 16 puanı hanesine yazdırdı.