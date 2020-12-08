Beşiktaş'a Josef de Souza'dan kötü haber geldi

AKŞAM

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, dün yapılan antrenmana da katılmadı. Tecrübeli futbolcunun ne zaman döneceği belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz hafta sakatlanan ve Kasımpaşa maçında riske edilmeyen Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza dün yapılan takım antrenmana da katılmadı. Josef’in tedavisine devam edildi. Öte yandan Adem ve Gökhan çalışmalara salonda devam etti.

