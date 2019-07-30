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  • 30 Temmuz 2019 Salı 09:10
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 09:10

Beşiktaş'a Indi'den kötü, Marcelo'dan iyi haber

Beşiktaş'a Indi'den kötü, Marcelo'dan iyi haber

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Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş’a bir iyi bir de kötü haber geldi. Martins-İndi ile anlaşma noktasına varan Siyah-Beyazlılar, Stoke City’nin çark etmesiyle sarsıldı. Ancak iyi haber Fransa’dan geldi.

Kadrosunu Tyler Boyd ve Douglas transferleriyle güçlendiren Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın olmazsa olmazları arasında yer alan sol stoper ve sol bek transferine yoğun mesai harcıyor. Kartal’ın stoper için bir numaralı adayı, Stoke City’den Bruno Martins-Indi… Hollandalı futbolcu için İngiliz kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu. Ancak, Stoke kadrosunda bulunan bir başka stoperin beklenmedik sakatlığı nedeniyle süreç uzadı.

LYON MARCELO’YU İSTEMİYOR

Siyah-Beyazlılar, İngilizler’in bonservis veya 7 milyon euroyu aşan zorunlu satın alma opsiyonunda istediği rakamı makul bir seviyeye çekmek için uğraşıyordu. Ryan Shawcross'un sakatlanmasının ardından Hollandalı futbolcunun durumu hakkında kararsızlık yaşanıyor. Martins-Indi transferinde kötü haber alan Beşiktaş’a iyi haber ise Fransa’dan geldi. Fransız basını, Lyon teknik heyetinin Marcelo Guedes ile devam etmek istemediğini flaş haber olarak okuyucularına duyurdu.

SESSİZ VE DERİNDEN

Lyon'un Arsenal'i 2-1 mağlup ederek Emirates Kupası şampiyonu olduğu maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, Lyon'da kalmak istemesine rağmen Lyon yönetimi Marcelo ile yolları ayırmak istiyor. L'Equipe'in haberine göre, Lyon yönetiminin ısrarının devam etmesi halinde Marcelo bu kez gelen teklifleri değerlendirecek. Eğer Marcelo da ayrılmaya karar verirse stoper arayan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu için devreye girecek.

(Güneş)

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