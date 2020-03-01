Beşiktaş'a Ganalı forvet geliyor: Edwin Gyasi...

Gana basını, 28 yaşındaki forvet Edwin Gyasi yaz aylarında Beşiktaş'a katılacak' başlığını attı.
Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü kiralık olarak gittiği ABD'nin Dallas takımında geçiren Gyasi, ardından bonservisini elinde bulunduran CSKA'ya geri döndü. Gana basını, kulübüyle sözleşmesinin tamamlanmasına altı ay kaldığını belirttiği futbolcunun, bir süredir siyah-beyazlılar tarafından izlendiğini duyurdu.
Levski Sofya ile CSKA Moskova arasında iki hafta önce oynanan derbi mücadelesinde detaylı olarak gözlem altına alındığı belirtilen yetenekli futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililerin bu karşılaşmada dikkatle takip ettikleri belirtildi. Haberde ayrıca daha önce beş kez Gana Milli Takımı forması giyen futbolcunun buradaki performansıyla 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda kendisine yer bulmayı umduğuna dikkat çekildi.
KANATTA DA OYNUYOR
Asıl mevkii sağ kanat olan 28 yaşındaki futbolcu Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. Hollanda takımı Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi. Kulübü ile 2020 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro.
(Fotomaç)
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