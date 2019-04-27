Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Adriano ve Quaresma müjdesi

Beşiktaş'ta üç haftadır sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyen Adriano ve Ricardo Quaresma'dan güzel haber geldi.

Baldırından yaşadığı problemin ardından geçtiğimiz hafta düz koşulara başlayan Adriano, Ankaragücü ile oynanacak maçta forma giyecek duruma geldi.

Quaresma'nın ise ayağındaki sakatlık sonrası ülkesindeki tedavisi sürecinin iyi gittiği ve gelecek hafta oynanacak G.Saray derbisine hazır olacağı kaydedildi.

Sivasspor maçında sakatlanan Medel'den ise beklenen yanıt gelmedi. Sağlık heyetinin seferber olduğu oyuncunun derbide oynamasının mümkün olmadığı belirtildi.

(Sabah)