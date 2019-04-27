Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Adriano ve Quaresma müjdesi
Şampiyonluk için iştahlanan Beşiktaş'ta Adriano ve Quaresma iyileşti. Adriano yarınki Ankaragücü maçında kadroda olacak. Quaresma ise kritik Galatasaray derbisine yetişiyor. Tek üzücü gelişme Medel'in sakatlığı oldu.
Beşiktaş'ta üç haftadır sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyen Adriano ve Ricardo Quaresma'dan güzel haber geldi.
Baldırından yaşadığı problemin ardından geçtiğimiz hafta düz koşulara başlayan Adriano, Ankaragücü ile oynanacak maçta forma giyecek duruma geldi.
Quaresma'nın ise ayağındaki sakatlık sonrası ülkesindeki tedavisi sürecinin iyi gittiği ve gelecek hafta oynanacak G.Saray derbisine hazır olacağı kaydedildi.
Sivasspor maçında sakatlanan Medel'den ise beklenen yanıt gelmedi. Sağlık heyetinin seferber olduğu oyuncunun derbide oynamasının mümkün olmadığı belirtildi.
(Sabah)