Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Adriano ve Quaresma müjdesi

Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Adriano ve Quaresma müjdesi

Beşiktaş'a Galatasaray derbisi öncesi Adriano ve Quaresma müjdesi

Şampiyonluk için iştahlanan Beşiktaş'ta Adriano ve Quaresma iyileşti. Adriano yarınki Ankaragücü maçında kadroda olacak. Quaresma ise kritik Galatasaray derbisine yetişiyor. Tek üzücü gelişme Medel'in sakatlığı oldu.

Beşiktaş'ta üç haftadır sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyen Adriano ve Ricardo Quaresma'dan güzel haber geldi.

Baldırından yaşadığı problemin ardından geçtiğimiz hafta düz koşulara başlayan Adriano, Ankaragücü ile oynanacak maçta forma giyecek duruma geldi. 

Quaresma'nın ise ayağındaki sakatlık sonrası ülkesindeki tedavisi sürecinin iyi gittiği ve gelecek hafta oynanacak G.Saray derbisine hazır olacağı kaydedildi. 

Sivasspor maçında sakatlanan Medel'den ise beklenen yanıt gelmedi. Sağlık heyetinin seferber olduğu oyuncunun derbide oynamasının mümkün olmadığı belirtildi.

(Sabah)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Orhan Babanız üzüntüden delirdi'
Selda Bağcan ve Safiye Ayla The Times'ın dahi listesine girdi
Buse Varol oğlu Burak'ın adını bileğine kazıdı
Çukur'da şaşırtan karar: Bir oyuncu daha ayrılıyor
Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Survivor 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Siyah ve Beyaz takım ödül oyununda müc

Survivor 56. Bölüm fragmanı izle... Güçlü olan kazansın

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

44. çocuğunu doğurdu eşi evi terketti

Denizli'de tekstil fabrikasında yangın