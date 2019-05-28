Beşiktaş'a Erce Kardeşler transferinde rakip çıktı

Spor Toto 1. Lig'in son maçında Giresunspor'a deplasmanda yenilerek Play-Off'a kalamayan Altınordu'nun gözdesi kaleci Erce Kardeşler'e iki dev kulüp bir kez daha talip oldu. 25 yaşındaki file bekçisini izleyen sezon başında ise son anda transferi gerçekleşmeyen Belçika ekibi Standart Liege'in ardından kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir kez daha İzmir ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın "Altınordu olarak, A takımı 3 yılda bir yenileme projemiz var. Her yıl takımın yüzde 33'ünü değiştirmeliyiz.

Bunu yapabilmek için her yıl Altınordu'dan böyle çıkışların olması normal" açıklamasının ardından gelen tekliflerin değerlendirildiği belirtildi.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

İzmir ekibinin Erce Kardeşler için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde durduğu, başka bir kulübe de satışından yüzde 30 pay istediği açıklandı. Transferin önümüzdeki hafta içinde netleşeceği öğrenildi.

(Yeni Asır)