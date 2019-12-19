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  3. Beşiktaş'a Brezilya'dan 10 numara

Beşiktaş'a Brezilya'dan 10 numara

Beşiktaş'a Brezilya'dan 10 numara

Beşiktaş'ın, Botafogo'da forma giyen Joao Paulo'yu transfer listesine aldığı iddia edildi.

Beşiktaş'la ilgili sürpriz transfer iddiası Brezilya'dan geldi. Siyah beyazlıların, Botafogo'da forma giyen 28 yaşındaki Joao Paulo ile ilgilendiği iddia edildi.

Esporte Interativo'nun haberine göre, Botafogo'da forma giyen ve birçok kulübün izlediği Joao Paulo için en istekli takımın Beşiktaş olduğu öğrenildi. Orta saha ve forvet arkasında forma giyen Joao Paulo'nun siyah beyazlıların radarında olduğu ve bu doğrultuda Ocak'ta Botafogo yetkilileriyle görüşme gerçekleşeceği kaydedildi.

(Futbol Arena)


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