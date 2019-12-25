Beşiktaş, Yunus Mallı'yı 6 aylığına kiralamak için girişimlere başladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

A Milli Takım forması giyen Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

Adem Ljajic ve Oğuzhan’dan yeteri kadar performans alamayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin transfer için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.

Muhabirimiz Gürler Akgün'ün edindiği bilgilere göre, 6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.

(Beinsports)