Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9364
  • 6,5972
  • 285.977
  • 113359
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Yunus Mallı'yı 6 aylığına kiralamak için girişimlere başladı

Beşiktaş, Yunus Mallı'yı 6 aylığına kiralamak için girişimlere başladı

Beşiktaş, Yunus Mallı'yı 6 aylığına kiralamak için girişimlere başladı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

A Milli Takım forması giyen Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

Adem Ljajic ve Oğuzhan’dan yeteri kadar performans alamayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin transfer için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.

Muhabirimiz Gürler Akgün'ün edindiği bilgilere göre, 6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.

(Beinsports)


EDHO'da yürekleri dağlayan ölüm!
'20 TL verip 5 saat oturuyorlar'
Metin Hara'nın yeni aşkı ortaya çıktı
'Üç saat ağladım'
Hayal Köseoğlu paylaştı, dikkat çeken sevgilisi oldu!

Savunma Sanayii Başkanı Demir Açıkladı: Yakında Kendimiz Üretebileceğiz!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Okyanusta dehşet anları