Beşiktaş, Yunus Mallı'yı 6 aylığına kiralamak için girişimlere başladı
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı’yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
A Milli Takım forması giyen Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.
Adem Ljajic ve Oğuzhan’dan yeteri kadar performans alamayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin transfer için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.
Muhabirimiz Gürler Akgün'ün edindiği bilgilere göre, 6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.
(Beinsports)