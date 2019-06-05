Beşiktaş yönetiminden Medel'e: Kendine kulüp bul

AKŞAM

ŞİLİLİ oyuncu Gary Medel’in, Beşiktaş’tan ayrılacağı iddia edildi. Şili Milli Takımı’nın kampında bulunan Medel’e, Beşiktaş yönetiminin Türkiye’den ayrılırken “Kendine kulüp bul” dediğini iddia eden Şili basını, bu doğrultuda tecrübeli oyuncunun Türkiye’ye dönmemek için yeni bir anlaşma için zemin aradığını iddia etti.

1 YILLIK SÖZLEŞME VAR

Devre arasında Pellegrini’nin çalıştırdığı West Ham’a gitmek için görüşmeler yapan Medel’in, yeniden aynı rotayı izlediği de belirtildi. Tecrübeli oyuncu devre arasında İngiliz ekibine, “Bonservisimi alıp, gelirim” sözü vermiş ancak Beşiktaş bırakmamıştı.