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aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 10:37
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  • 21 Nisan 2020 Salı 10:37

Beşiktaş yönetiminden Lens'e iki seçenek

Beşiktaş yönetiminden Lens'e iki seçenek

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Beşiktaş, takımda en çok kazanan futbolculardan olan Jeremain Lens'e iki seçenek sundu.

Kara Kartal’ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens, 2.2 milyon Euro’luk ücretiyle Beşiktaş’ın en çok maaş alan futbolcuları arasında yer alıyor. Ortaya koyduğu performansla beklentileri bir türlü karşılaşamayan tecrübeli futbolcu için yönetimin, kararını verdiği ortaya çıktı. Siyah- Beyazlılar’ın, lig bitiminde oyuncudan maaşında indirim yapmasını ya da kendisine takım bulmasını isteyeceği öğrenildi.

(Fanatik)

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