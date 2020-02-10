  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 11:48
  • |
  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 11:48

Beşiktaş yönetiminden Kevin-Prince Boateng yorumu: Mario Gomez gibi adam aldık

Beşiktaş yönetiminden Kevin-Prince Boateng yorumu: Mario Gomez gibi adam aldık

Paylaş

Kevin-Prince Boateng, ilk maçındaki performansıyla Beşiktaş camiasını kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Gaziantep maçında gol atarak farklı galibiyette pay sahibi olan Ganalı yıldız için 'O da Mario Gomez gibi burada yeniden doğacak' değerlendirmesinde bulundular.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden ve Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a transfer edildiğinde son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Ancak ilk maçında attığı gol ve futboluyla siyah-beyazlı camianın sevgisini kazanmasını bildi. İsabetli transfer yapmanın mutluluğunu yaşayan Beşiktaşlı yöneticiler, 32 yaşındaki Ganalı için "Mario Gomez gibi adam aldık. Gomez de benzer şekilde gelmiş, daha sonra performansıyla yeniden yükselişe geçerek Almanya Milli Takımı'nda forma giymeye başlamıştı. Boateng aynı Gomez gibi burada yeniden doğacak. Kalitesi ve kariyeri tartışılmaz bir oyuncu. Kendisine yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu gösterdi. Takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Düşük maliyetle, böylesine önemli bir yıldızı kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandılar.

ÇİFTE KUTLAMA

Kevin-Prince Boateng'e moral ve destek vermek için eşi Melissa Satta da Gaziantep FK maçında tribündeydi. İtalya'da ünlü bir program sunucusu olan eski manken Satta, karşılaşmanın ardından doğum gününü kutlamak için Boateng ile birlikte Zuma adlı mekana gitti. İkili, hem doğum gününü hem de Ganalı yıldızın attığı golü kutladı.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fernando Muslera bir kez daha şampiyonluk modunu açtı!

title

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı iddia: Adem Büyük böyle giderse Falcao yedek kalır

title

Emre Akbaba taraftarları sevince boğdu: İşte bizim 10 numaramız

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

Ersun Yanal'dan FLAŞ karar
Ersun Yanal'dan FLAŞ karar

Ersun Yanal'dan FLAŞ karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Toroğlu'ndan Falcao'yla ilgili olay iddia
Toroğlu'ndan Falcao'yla ilgili olay iddia

Toroğlu'ndan Falcao'yla ilgili olay iddia

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.

Boateng'in sözleşme detayları ortaya çıktı
Boateng'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Boateng'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Beşiktaş Futbol A Takımı Sorumlusu Emre Kocadağ'dan Kevin-Prince Boateng'in sözleşmesiyle ilgili açıklama geldi.

Lucescu koptu geliyor
Lucescu koptu geliyor

Lucescu koptu geliyor

BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Vedat'a 2 talip daha
Vedat'a 2 talip daha

Vedat'a 2 talip daha

VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.

'Mario Gomez gibi adam aldık'
'Mario Gomez gibi adam aldık'

'Mario Gomez gibi adam aldık'

Kevin-Prince Boateng, ilk maçındaki performansıyla Beşiktaş camiasını kendine hayran bıraktı. Siyah-beyazlı yöneticiler, Gaziantep maçında gol atarak farklı galibiyette pay sahibi olan Ganalı yıldız için 'O da Mario Gomez gibi burada yeniden doğacak' değerlendirmesinde bulundular.

Taraftarları sevince boğdu: İşte bizim 10 numaramız
Taraftarları sevince boğdu: İşte bizim 10 numaramız

Taraftarları sevince boğdu: İşte bizim 10 numaramız

Geçtiğimiz sezon ligin 32.haftasında oynanan Ç.Rizespor–Galatasaray maçında ayağı kırılan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba’nın dönüşü muhteşem oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.