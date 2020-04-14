Beşiktaş yönetiminden futbolculara rest: FIFA'ya gidebilirsiniz...

Beşiktaş'ta liglerin durmasının ardından kulübe para girişinin durmasının ardından yönetim önemli bir karar aldı.

Ekonomik kriz nedeniyle yerli, yabancı tüm futbolcularla yıllık ücretlerini indirmek için görüşme yapan Beşiktaş Yönetimi, yaşanan sancılı süreçte oyuncuları karar verme noktasında serbest bıraktı.

Koronavirüsün tüm dünyada futbolu vurması yüzünden TFF ve yayıncı kuruluştan para alamamanın yanı sıra, Kartal Yuvası ve tribün gelirlerini de kaybeden siyah-beyazlı yönetimin futbolculara, "İsteyen indirimi kabul eder takımda kalır. İsteyen teklif getirip gidebilir" dediği ortaya çıktı.

"SÖZLEŞME FESHEDEBİLİRİZ"

"FIFA'YA DA GİDEBİLİRSİNİZ"

Mali açıdan çok sıkıntılı bir süreçten geçtiklerinin altını çizen siyah-beyazlıların, "Takımdan ayrılmak isteyen varsa karşılıklı sözleşme feshedebiliriz. Hatta alacakları için kulübü FIFA'ya şikayet etmek isteyen varsa da gidebilir. Çünkü yapacak bir şey yok. Göreve gelirken ne olursa olsun sizlere yalan söylemeyeceğimizi bildirmiştik. Tablo bu, karar sizin" diye konuştukları artarıldı.

Bu arada yönetimin olası FIFA başvuruları karşısında şimdiden savunma hazırladığı da vurgulandı.

(Milliyet)