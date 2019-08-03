Beşiktaş yönetimi Umut Meraş için yeniden devrede

Avusturya kampında gözle görünen eksiklik sonrası Beşiktaş yönetimi daha önce gündemine aldığı Umut Meraş transferinde yeniden harekete geçti.
Siyah-beyazlılar, Bursaspor ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı. Sabah'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki futbolcu için yeşil-beyazlı kulübe 12 milyon TL ödeyecek olan Beşiktaş, bu paranın 6 milyon TL'lik kısmını peşin, geri kalanını ise taksitler halinde verecek.
Milli sol bek geçen sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 30 maçta gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti.
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve gündemdeki iki isimle ilgili konuştu.
Fernando’nun yerine ön libero arayışlarını da sürdüren Galatasaray’ın, Chelsea’den Tiemoue Bakayoko’yu kiralamaya çalıştığı ileri sürüldü.
CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin cezasını açıkladı.
Fenerbahçe, 33 yaşındaki sol bek Kolarov için Roma kulübünü menajer Mirsad Türkcan aracılığı ile ikna etti. Kolarov'un 1-2 gün içinde İstanbul'a gelip sözleşme imzalaması bekleniyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.
Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'nin Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Morgan Schneiderlin'i kiralamak istediği iddia edildi.