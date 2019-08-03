Beşiktaş yönetimi Umut Meraş için yeniden devrede

Beşiktaş yönetimi daha önce gündemine aldığı Umut Meraş transferinde yeniden harekete geçti.

Avusturya kampında gözle görünen eksiklik sonrası Beşiktaş yönetimi daha önce gündemine aldığı Umut Meraş transferinde yeniden harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, Bursaspor ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı. Sabah'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki futbolcu için yeşil-beyazlı kulübe 12 milyon TL ödeyecek olan Beşiktaş, bu paranın 6 milyon TL'lik kısmını peşin, geri kalanını ise taksitler halinde verecek.

Milli sol bek geçen sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 30 maçta gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti.