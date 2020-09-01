Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan: Umarım rakibimiz Borac Banja olur

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunda Bosna Hersek'in Borac Banja Luka ile Portekiz'in Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.
Kemal Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde kurayla ilgili yer alan açıklamasında, "Gönül isterdi ki yolumuza UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam edelim ama olmadı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bosna Hersek'ten Borac Banja ya da Portekiz'den Rio Ave ile karşılaşacağız. Umarım Bosna Hersek ekibi yola devam eder ve onları Vodafone Park'ta ağırlarız. İyi çalışacağız, başarılı olacağımızı umut ediyorum. Eleme turlarının tek maç olması kimilerine göre avantaj, kimilerine göre dezavantaj. PAOK ile karşılaştığımız tur, çift maç olsaydı turu geçebilirdik. Tek maç oynanan eleme turlarında heyecan daha yüksek oluyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin liderliğinde dikkatli çalışmalar yürütülüyor. Taraftarlarımız merak etmesinler, işler iyi olacak." ifadelerini kullandı.
Antalya'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25), sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20), suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Aygün, 2 yıl önce de bir barda çıkan tartışma sonrası uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar forvet ve sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Kara Kartal taraftarını heyecanlandıracak golcü yıldız Aboubakar ile büyük ölçüde anlaştı.
Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu ibra edildi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yabancı ortağa karşı. Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketi ile ortaklık anlaşmasında sona gelmesi toplam 12 milyar TL borcu olan 4 büyüğün böyle bir anlaşmaya imza atıp atmayacağı sorularını akıllara getirdi. Kulüplerin Divan Kurulu yetkilileri böyle bir satışı imkansız olarak yorumladı.