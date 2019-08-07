Beşiktaş yeni transferini açıkladı

Beşiktaş'ta bir transfer daha resmen açıklandı. Siyah-beyazlılar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı ve Victor Ruiz transferini resmen duyurdu
Yapılan açıklamada, "Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ
GELENLER: Adem Ljajic, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz
GİDENLER: Gökhan Töre, Larin, Mustafa Pektemek, Adriano, Tolga Zengin, Kagawa.
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