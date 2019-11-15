Beşiktaş yeni Talisca'yı yine Benfica'da buldu!

Bir süredir devre arasında yapılacak transferler için kendisine üs olarak Portekiz'i seçen Beşiktaş'ın "Yeni bir Talisca bulmak için" hamlelere başladığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlıların forma bulamadığı için ayrılmak isteyen Talisca gibi, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan iyileştikten sonra da yerini kaybeden 20 yaşındaki Gedson Fernandes'i kiralamak için Benfica ile bir ön görüşme yaptığı duyuruldu. Portekiz'den Radio Rennasança, Beşiktaş'ın Benfica'ya Talisca gibi Gedson'u parlatma sözü verdiğini iddia etti..

Bu yüzden yarım sezonluk değil 1.5 yıllık kiralama teklifi yaptığı belirtildi. 2018'den bu yana bonservisi Benfica'da olan ve 2023'e kadar da Portekiz ekibiyle anlaşması bulunan Gedson Fernandes'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Benfica U19 ve Benfica B takımlarında oynadıktan sonra A takıma kadar yükselen Gedson Fernandes; Portekiz ekibinin formasını toplamda 110 kez giydi.

A takımda 56 resmi maçta görev yapan Gedson, 3 gol atarken, 7 de asist yaptı ve toplamda 10 gole direkt olarak katkıda bulundu.

(Fotomaç)