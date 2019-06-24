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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesinde kamp programı belli oldu. 8 Temmuz'da Riva'da toplanacak olan siyah-beyazlılar, 22 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak. Siyah-beyazlılar 25 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında ise Avusturya'da kamp yapacak.

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu. Daha önce Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak sonrasında kampa giden siyah-beyazlılar, bu sezon farklı bir uygulama yapıyor. Ümraniye'de sahaların bakımda olması nedeniyle TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak olan Beşiktaş, 8-11 Temmuz tarihleri arasında burada antrenman yapacak. Yapılacak olan antrenmanların ardından 2 gün izin yapacak olan futbolcular, 13 Temmuz'da 1. kamp dönemi için yeniden Riva'da toplanacak. 10 gün boyunca Riva'da kamp yapacak olan Beşiktaş, 22 Temmuz'da ilk kamp dönemini noktalayacak. 3 gün iznin ardından 2. kamp dönemi 25 Temmuz'da Avusturya'nın Saalfelden bölgesinde başlayacak. Abdullah Avcı ve öğrencileri, 4 Ağustos'a kadar burada kamp yapacak. Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı ise henüz netleşmedi.  (İHA)

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