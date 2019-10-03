Beşiktaş Wolverhampton hangi kanalda, ne zaman? Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz mi?

Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz mi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi K grubu ikinci maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta İngiliz temsilcisi Wolverhampton'ı konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar, ilk maçında Slovan Bratislava'ya mağlup olmuştu. Beşiktaş Wolverhampton taraftarının da desteğiyle yenerek moral bulmak istiyor. Maçı izlemek isteyen taraftarlar Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz mi,hangi kanalda? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Wolverhampton maçı bu akşam saat 19:55'de başlayacak. Mücadelede Avusturya'lı hakem Herald Lechner düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON ŞİFRESİZ Mİ,HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Wolverhampton maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Karius,

Gökhan,

Vida,

Necip,

Rebocho,

Lens,

Atiba,

Dorukhan,

Ljajic,

N’Koudou,

Güven Yalçın

WOLVERHAMPTON MUHTEMEL 11

Patricio,

Boly,

Coady,

Saiss,

Doherty,

Moutinho,

Dendoncker,

Jonny,

Traore,

Jimenez,

Neto

BEŞİKTAŞ AVRUPA KUPALARINDA 218. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci hafta maçında İngiltere'nin Wolverhampton ekibini konuk edecek siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 218. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 217 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 88 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 290 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 312 gol gördü.