Beşiktaş, Volkan Babacan transferini Enzo Roco takasıyla bitiriyor

Tolga Zengin’le yolların ayrılmasının ardından kalesine yerli bir isim kazandırmak için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir’in deneyimli file bekçisi Volkan Babacan’ı gündemine almıştı.
Tecrübeli file bekçisi için İstanbul temsilcisiyle görüşmelerini sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın, son olarak bu isim için takas formülünü devreye soktuğu ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, 31 yaşındaki kaleci için takımın Şilili stoperi Enzo Roco’yu takasta önerdiği bildirildi.
Başakşehir’de son dönemde formasını Mert Günok’a kaptıran Volkan’ın da Beşiktaş’a transferine olumlu baktığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadro alternatifleri arasında yer almayan Roco da yeni bir maceraya hazır.
(Fanatik)
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