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  3. Beşiktaş, Vodafone ile olan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını 2 yıllığına yeniledi

Beşiktaş, Vodafone ile olan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını 2 yıllığına yeniledi

Beşiktaş, Vodafone ile olan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını 2 yıllığına yeniledi

Beşiktaş, forma göğüs sponsoru Vodafone ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı ekip iki yılda toplam 36 milyon TL kazanacak.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, mevcut forma göğüs sponsoru Vodafone ile yeni sözleşme imzaladı.

Sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde sözleşmenin 2 yıllık olduğu belirtilirken siyah-beyazlı kulübün anlaşma doğrultusunda toplam 36 milyon TL kazanacağı bildirildi. Yapılan anlaşma 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını kapsayacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, anlaşmayla ilgili olarak ''Vodafone ile 36 milyon TL değerinde 2 yıllık yeni sözleşme imzaladık. 7 yıllık süreçte de 32 milyon dolar'a denk geliyor'' diye konuştu.

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