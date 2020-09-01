Beşiktaş Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı

Siyah-beyazlı takım yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Beşiktaş Yönetimi’nin gündemindeki en büyük madde forvet transferi.
PAOK maçında bu bölgede yaşanan sorunları gördükten sonra düğmeye basan ve Süper Lig’de ilk hafta oynanacak Trabzonspor maçına kadar transfere noktayı koymak istiyor.
Transferde önceliği forvet ve sağ bek bölgelerine veren Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşmaya çok yaklaştı.
Daha önce Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ‘pivot santrfor’ isteği nedeniyle Aboubakar’a soğuk bakan yönetim, Cyle Larin’in takımda kalma ihtimalinin artması üzerine Kamerunlu oyuncuyla yeniden masaya oturdu.
Kulübe haber göndererek bonservis sorununu çözüp gelebileceğini bildiren Aboubakar’ı gündemine alan siyah-beyazlılar bu futbolcuyla hemen hemen her konuda anlaşma sağladı.
Aboubakar ile ciddi bir sıkıntısı olmayan Beşiktaş, sadece oyuncunun menajeri ve Porto ile yaşadığı ufak tefek pürüzleri çözmeye çalışıyor.
Larin’in gösterdiği performans nedeniyle Beşiktaş’a transferi gündeme gelen ve bu durumdan çok memnun olan Aboubakar’ın yakın çevresine çok mutlu olduğunu söylediği bildirildi.
Futbol hayatının en güzel günlerini Beşiktaş’ta yaşadığını ifade eden ve bu nedenle geri dönmek için maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu aktaran Aboubakar, pürüzlerin giderilmesi durumunda ilk uçakla İstanbul’a gelecek.
Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin 1928 Bucaspor'dan kadrosuna kattığı Barış Sungur'u TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor'a kiraladı.
Sarı-Kırmızılılar, M.United'ın Brezilyalı orta sahası için harekete geçti. İngiliz ve Brezilya basını bu haberi doğruladı.
Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde sözleşmesini tek taraflı feshedip takımdan ayrılan ve ardından Union Berlin'e imza atan Max Kruse'ye dava açtı. FIFA'ya 6 sayfalık bir savunma gönderen Sarı-Lacivertliler, Alman futbolcuya karşı 160 milyon TL'lik dava açtı.
Oyuncu satmadan alamayan Galatasaray, transfere başlayan Araplar'a gözü dikti. Güney ülkelerine iş yapan menajerlere teklifler için yetki verildi. Sarı-Kırmızılılar, bu hafta maliyeti yüksek isimlerin başında gelen Younes Belhanda ile Ryan Babel'den kurtulup transfere bütçe açmak için tüm kozları oynayacak.