Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,979
  • 6,6682
  • 297.568
  • 113754
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Villas Boas'ın ayrılığına izin verdiği Valere Germain'e kancayı taktı

Beşiktaş, Villas Boas'ın ayrılığına izin verdiği Valere Germain'e kancayı taktı

Beşiktaş, Villas Boas'ın ayrılığına izin verdiği Valere Germain'e kancayı taktı

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş Simone Zaza'dan sonra Valere Germain'i listesine aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

Burak Yılmaz’ın bazı İtalyan kulüpleriyle görüşmesi, takımda alternatif bir forvetin olmaması Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

VALERE GERMAİN BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE

Serie A’da Torino forması giyen, fakat tecrübeli futbolcudan haber bekleyen Beşiktaş’ın Marsilya’da gözden çıkarılan 29 yaşındaki golcü Valere Germain’le ilgilendiği ortaya çıkarken, Fransız yıldızın da Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı belirtildi. Marsilya’da geçtiğimiz sezon ve bu sezon kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Germain’in kariyerini farklı bir takımda sürdürmeyi istediği ifade edilirken, tecrübeli teknik direktör Andre Villas Boas’ın bu ayrılığa onay verdiği bildirildi.

Fransa Ligi’nde Nantes’in de göz hapsinde olan Germain, daha önce Monaco ve Nice gibi takımlarda da top koştururken, Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde oyuncunun ailesiyle bir görüşme yapmaya hazırlandığı kaydedildi.


Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a katılacak mı?
Fahriye Evcen nasıl kilo verdi?
Zeynep Yılmaz'ın dolarlarla verdiği poz olay oldu!
İrem Derici bir gecede her şeyi sildi! Böyle veda etti
Yeni yıla girerken aşklarını ilan ettiler
<p>Her iki kentte de İl Emniyet Müdürlüklerinin Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi (MOBES

Köpeğe Çarpmamak İçin Durdu Arkadan Gelen Traktör Böyle Çarptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Dünyanın en değerlisi Van'da ele geçirilmişti! Son kez satışa sunuluyor

Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet buz tuttu