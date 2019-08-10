Beşiktaş ve Galatasaray'ın gözdesi Taylan'ı kaptılar

Transferde Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan Erzurumsporlu genç yıldız Taylan Antalyalı'yı Kayserispor kaptı.

Galatasaray ve Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan BB Erzurumsporlu Taylan Antalyalı, 1 milyon Euro bonservis bedeli ile Kayserispor’a transfer oldu.

Transfer gözde isimlerinden biri olan Taylan, kulübüyle küme düşme üzüntüsü yaşamıştı. 24 yaşındaki orta saha bundan sonra sarı kırmızılı ekibin başarısı için ter dökecek.

Kayserispor bu transfer döneminde Pedro Henrique, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Ziya Alkurt, Ömer Uzun, Hakan Arıkan, Mert Kula, Brice Dja Djedje, Benoit Poulain, Aymen Abdennour, Emirhan Civelek, Miguel Lopes ve Alpay Çelebi’yi kadrosuna katmıştı. Ayrıca Bernard Mensah’ın bonservisi alınmıştı.

(Ajansspor)