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  3. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Khedira'nın Türkiye'ye sıcak bakmadığı öğrenildi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Khedira'nın Türkiye'ye sıcak bakmadığı öğrenildi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Khedira'nın Türkiye'ye sıcak bakmadığı öğrenildi

İtalyan basını, Alman orta saha oyuncusu hakkında sıcak bir gelişme servis etti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Juventus oyuncusu Sami Khedira hakkında karar verildi. Juventus'un elden çıkarmak istediği Alman oyuncunun Türkiye'ye sıcak bakmadığı aktarıldı.

İtalyan basınından Sky Sport Italia'nın haberine göre Juventus, Sami Khedira'yı bu yaz transfer döneminde satmak ve mümkün olan en yüksek bedel karşılığında para kazanmak istiyor.

JUVENTUS, KHEDİRA'NIN BİLETİNİ KESTİ

Ramsey ve Rabiot'un gelişinden sonra Juventus orta sahasındaki isimlerin artması Sami Khedira'nın kulüpteki sonunu getirdi. Juventus teknik direktörü Sarri, Sami Khedira'yı yeni sezon planlarından çıkardı.

KHEDİRA, TÜRKİYE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Fenerbahçe'nin bir süredir Sami Khedira ile ilgilendiği ancak Alman orta saha oyuncusunun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Aynı zamanda Sami Khedira Beşiktaş ile de anılıyor.

(Futbol Arena)

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