Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Clinton N'Jie, Dinamo Moskova ile imzaladı

Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova, Marsilya'nın Kamerunlu forveti Clinton N'Jie'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Rus ekibi, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de adı anılan 25 yaşındaki forvet için Fransız temsilcisine 5.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Dinamo Moskova, asıl mekviisi forvet olan ve sağ, sol kanatlarda da oynayabilen genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İki sezon önce Tottenham'dan 7 milyon euroya Marsilya'ya transfer olan N'Jie, geçen sezon Fransa Ligi'nde 17 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist üretmişti.

(Sporx)