Beşiktaş ve F.Bahçe'den G.Saray'a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Galatasaray"

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü’nün Covid-19 testi pozitif çıkan personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.