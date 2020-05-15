Beşiktaş ve F.Bahçe'den G.Saray'a geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Galatasaray"
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü’nün Covid-19 testi pozitif çıkan personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.
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