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Beşiktaş ve Başakşehir, Leroy Fer'in peşinde

Beşiktaş ve Başakşehir, Leroy Fer'in peşinde

Swansea City'den ayrıldığından beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Leroy Fer için Başakşehir ve Beşiktaş'ın yarış halinde olduğu ortaya çıktı.

Son olarak Swansea City forması giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Leroy Fer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre 1 Temmuz'dan beri kulüpsüz olan 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla Beşiktaş ve Başakşehir yakından ilgileniyor. Deneyimli ismin eski takımı Feyenoord ile antrenmanlara çıktığı ifade edilirken, oyuncunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı bildirildi.

Geçtiğimiz yıllarda adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Hollandalı yıldız Swansea formasıyla çıktığı toplam 101 maçta 10 gol atarken 11 de asist yapmıştı.

(Fotomaç)

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